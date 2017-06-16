Агентство сообщило о захвате российской яхты судном КНДР

Российская яхта «Katalexa» предположительно задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на морской спасательно-координационный центр Приморья.

По данным агентства, на яхте находятся три россиянина. «Яхту перегоняли из Тайваня во Владивосток, недавно она вышла из южнокорейского порта Пхохан, в который зашла по пути», — сообщил агентству представитель яхт-клуба, в который следовала яхта.

Представитель приморского яхт-клуба сообщил о случившемся родственникам членов экипажа. «Они попытались связаться со своими близкими, но связи нет», — сказал он.

Первый секретарь представительства МИД России во Владивостоке Владимир Коновалов сообщил агентству, что пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о захвате. «Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — сказал он.