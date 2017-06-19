Общественную палату возглавил журналист Фадеев

Секретарем Общественной палаты шестого созыва стал журналист Валерий Фадеев, сообщает РИА Новости.

Он был выбран в ходе первого пленарного заседания палаты нового созыва в понедельник, 19 июня. Как сообщает РЕН ТВ, его кандидатура была единственной выдвинутой, она была утверждена единогласно.

На посту секретаря ОП Фадеев сменил Вячеслава Бочарова.

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Состав ОП формировалась в три этапа. Первоначально 40 членов утвердили указом президента России, 84 были выдвинуты из региональных общественных палат, еще 43 выбрали из членов общественных организаций.

Федеев вошел в состав ОП в марте 2017 года. Также он состоит в Высшем совете «Единой России». В 1990-х годах он работал в научных институтах, был научным редактором журнала «Коммерсантъ-Weekly», а в 1998 году возглавил журнал «Эксперт». Также он вел общественно-политическое ток-шоу «Структура момента» на «Первом канале».