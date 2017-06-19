Фадеев намерен продвигать позицию Общественной палаты в Госдуме

Общественная палата России должна отстаивать свою позицию на федеральном уровне, в том числе на площадке Госдумы. Об этом заявил новый секретарь ОП Валерий Фадеев в интервью ТАСС в понедельник, 19 июня.

«Палата должна энергично влиять на федеральную повестку дня, здесь лежит ключ. Палата должна выступать с масштабными предложениями и настаивать на том, чтобы эти предложениям обсуждались в Госдуме», — сказал он.

Фадеев отметил, что ОП, в частности, может активно участвовать в обсуждении законодательных инициатив на этапе нулевых чтений, до их внесения на рассмотрение парламентариев. «Здесь надо смелее выступать», — подчеркнул он.

Материалы по теме Реанимация палаты Кому президент доверил налаживать контакт с обществом

По его словам, в целом Общественная палата нового, шестого созыва должна сконцентрироваться на трех направлениях: усилить работу на местах, в том числе с местными общественниками, следовать за социальной повесткой и активно работать по резонансным проблемам, связанным с ущемлением прав граждан.

В частности, ОП продолжит работать над укреплением института Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые контролируют соблюдение прав человека в местах лишения свободы.

Ранее в понедельник стало известно о том, что главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев был избран секретарем Общественной палаты. На этом посту он сменил Вячеслава Бочарова, к которому перешли полномочия после назначения секретаря ОП Александра Бречалова врио главы Удмуртии.