Член МОК отказался признать «чистоту» российских спортсменов

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд отказался признать «чистоту» российских спортсменов. Его слова в понедельник, 19 июня, приводит «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, WADA согласилось с решением Международной федерации фехтования, оправдавшей всех россиян упомянутых в докладе Макларена, не по причине их невиновности. «WADA согласилось с этим решением, так как у нас не хватает доказательств для определения вины спортсменов. То есть не потому, что спортсмены "чистые", а потому, что мы не можем доказать обратного», — сказал Паунд.

Создатель WADA добавил, что агентство не посчитало целесообразным вкладывать массу времени и денег в расследование дел, которые оно, возможно, так и не сможет выиграть в суде.

Независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала доклад в нескольких частях о проблемах допинга в российском спорте. В основном речь шла о существовании в стране государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими атлетами. После публикации материалов ряд российских спортсменов был отстранен от участия в международных соревнованиях.