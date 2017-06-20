В сети появилась запись стрельб танка «Армата»

В сети выложили видеозапись стрельб танка Т-14 «Армата». Кадры сняты на полигоне «Старатель» (корпорация «Уралвагонзавод») под Нижним Тагилом.

Начало испытаний вооружения танка анонсировал в ноябре 2016 года Олег Сиенко, в тот момент возглавлявший корпорацию.

Танк Т-14 создан на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата». Машина разрабатывалась в России с 2000-х годов уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав «Уралвагонзавода»). Т-14 является первым в мире основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). На базе платформы «Армата» также разрабатывается ряд других боевых машин, включая тяжелую БМП Т-15.