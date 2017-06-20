Сирийская оппозиция согласилась с президентством Асада на переходный период

Участники нового раунда переговоров в Женеве могут объявить о начале перехода политической власти в Сирии. Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с ходом дискуссии.

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«Предполагается, что период займет от 9 до 12 месяцев, но в действительности он может продлиться до 2021 года, когда должны произойти новые выборы», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в течение переходного периода будут обсуждаться новая конституция и вопросы формирования будущего парламента.

«Башар Асад может остаться у власти на время переходного периода. По этому поводу существует предварительная договоренность. Оппозиция с этим согласна», — отметил источник.

Ранее 20 июня РИА Новости сообщило, что переговоры на экспертном уровне между ООН и представителями оппозиции Сирии по конституционным вопросам начнутся в Женеве 3 июля, за неделю до начала очередного официального раунда переговоров.