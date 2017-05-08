Названа дата шестого раунда межсирийских переговоров в Женеве

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура возобновит переговоры с участием правительства Сирии и сирийской оппозиции в Женеве 16 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное в понедельник, 8 мая, сообщение офиса спецпосланника.

На шестом раунде межсирийских переговоров де Мистура, как отмечается, рассчитывает усилить работу с делегациями по повестке, согласованной по итогам Женевы-4.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Кроме того, де Мистура рассчитывает, что договоренности о деэскалации в Сирии, достигнутые в Астане 4 мая, будут полностью выполнены.

Пятый раунд межсирийских переговоров прошел в Женеве 23-31 марта и не принес видимого продвижения в процессе политического урегулирования.

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами Россией, Турцией и Ираном. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.

