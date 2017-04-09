В Совфеде назвали саботажем заявление постпреда США о необходимости ухода Асада

Заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о невозможности решить конфликт в Сирии дипломатическими методами, пока страной руководит Башар Асад — это «прямой саботаж усилий мирового сообщества запустить процесс переговоров между властями и оппозицией». Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Мнение США прочитают в рядах как умеренной, так и вооруженной оппозиции. И какой смысл после этого ехать в Астану или в Женеву, спросят они?» — написал сенатор. По его словам, «американцы подают своими бомбардировками правительственных сирийских аэродромов наглядный пример того, как на самом деле, если отбросить условности, нужно вести себя».

«Не говоря уже о террористических группировках, где далеко не все умеют читать, но воевать умеют абсолютно все», — добавил Косачев.

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8 апреля Хейли в интервью CNN заявила, что не видит возможности политического урегулирования сирийского кризиса, пока на посту президента Арабской Республики находится Башар Асад.

Ранее в субботу Косачев выразил мнение, что США своим ударом по сирийской авиабазе поставили себя вне международных антитеррористических соглашений, совершив сразу два опасных акта. Во-первых, отметил он, это агрессия против суверенного государства, и во-вторых, очевидная поддержка террористов, которые, как сообщают, уже перешли в наступление на некоторых направлениях.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту опровергает.

Трамп заявил, что химатака изменила его отношение к Башару Асаду. Он добавил, что произошедшее вывело конфликт в Сирии «на совершенно новый уровень».

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До инцидента в Идлибе администрация 45-го президента США нейтрально относилась к Асаду. Так, 31 марта пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что будущее сирийского лидера зависит от народа Арабской Республики. Ранее аналогичную позицию высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а постпред страны в ООН Никки Хейли отметила, что уход Асада с поста президента Сирии не является приоритетом для Вашингтона.

Противостояние Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».