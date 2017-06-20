Россельхознадзор предупредил о появлении в супермаркетах просроченной рыбы

В торговые сети на Дальнем Востоке, в Сибири и западных регионах России может быть осуществлен массовый вброс некачественной рыбы. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Вместе со свежей рыбой в реализацию под видом улова этого года может пойти нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова. Как показывает практика, не все уловы прошлого года были реализованы их владельцами», — отмечается в релизе.

В Россельхознадзоре опасаются, что на продовольственный рынок вместе с рыбной продукцией нового улова «может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей».

Для того чтобы не приобрести некачественный товар, в ведомстве советуют обращать внимание на внешний вид рыбы (в частности, на жабры, пожелтевшие внешние покровы, глаза, нехарактерный запах). Кроме того, если возникают сомнения, Россельхознадзор рекомендует спрашивать у продавцов сопроводительные ветеринарные документы.

Общий рекомендуемый вылов лососевых рыб (горбуша, кета, нерка, кижуч и чавыча) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, по данным ведомства, составляет 318 тысяч тонн.