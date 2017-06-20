Кортахарена из клипов Мадонны представил в Милане новые сумки Furla

Джон Кортахарена стал героем диджитал-проекта #furlamodernman коллекции аксессуаров Furla сезона весна-лето 2018 на неделе мужской моды в Милане.

Режиссером проекта выступил итальянский видеопродюсер Симоне Ровеллини, а «героями», наряду с Джоном Кортахареной, — сумки и рюкзаки из новой коллекции, навеянной художественным наследием Венеции. В линии Furla Marte использованы узоры и цвета мозаики из залов Palazzo Fortuny и Palazzo Ducale, детали венецианской мебели — в линии Furla Zeus, гобелены — в моделях Furla Atlante. Рюкзак Furla Ulisse меняет форму и «приспосабливается» к разным условиям с той же легкостью, с которой Одиссей-Улисс маскировался и выходил из сложных ситуаций.

Фото: пресс-служба Furla 1 /6

Джон Кортахарена Рэдруэльо — испанский манекенщик и модель. Участвовал в показах и рекламных кампаниях Just Cavalli, Versace, Giorgio Armani, Mango, Etro, Trussardi, Diesel, Guess, H&M. Также снимался в клипах певицы Мадонны Girl Gone Wild и Bitch I’m Madonna, а также в фильме Тома Форда «Одинокий мужчина».