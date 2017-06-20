Путин собрался в Большой

Президент России Владимир Путин вместе с бразильским коллегой Мишелем Темером во вторник, 20 июня, как ожидается, побывает в Большом театре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможно, президент посетит Большой театр, где будет гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, на старой сцене», — отметил чиновник.

В Кремле рассчитывают, что к Путину присоединится Темер, который к этому моменту будет находиться в Москве с официальным двухдневным визитом. «Завтра будут российско-бразильские переговоры», — напомнил Песков. Тем временем ТАСС сообщает, что самолет бразильского лидера уже приземлился в аэропорту Внуково. Это первый визит Темера в Россию в качестве президента (вступил в должность в августе 2016 года).

Согласно сайту конкурса, кроме концерта, на вечер также намечена церемония награждения лауреатов.

XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов проходит с 11 по 20 июня. Как отмечают организаторы, это один из самых представительных балетных смотров мира, проводится в год 90-летия выдающегося хореографа, художественного руководителя конкурса Юрия Григоровича.

2018 год объявлен годом русского балета и будет, в частности, посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.