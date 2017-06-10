Бразильский суд оправдал президента страны по делу о финансовых нарушениях

Верховный суд Бразилии отклонил обвинения против президента Бразилии Мишела Темера. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Associated Press.

Темер обвинялся в незаконном финансировании президентской кампании Дилмы Руссефф в 2014 году. Темер тогда шел вместе с ней на выборы как претендент на пост вице-президента.

Вердикт суда был вынесен четырьмя голосами против трех. В случае признания вины Темера, он был бы должен покинуть свой пост.

Политический кризис в Бразилии разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Позднее судья Федерального верховного суда Бразилии дал разрешение на открытие уголовного дела. Таким образом, действующий глава государства официально стал подозреваемым в коррупции. При этом Темер обвинения отвергает. В стране вспыхнули массовые протесты.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Руссефф. 31 августа сенат санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.