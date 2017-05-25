Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов

Президент Бразилии Мишел Темер приказал армии восстановить порядок в столице в связи с продолжающимися беспорядками. Об этом в ночь на 25 мая сообщает Associated Press.

В Бразилиа проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Темера. В ряде случаев вспыхивали беспорядки, полиция применяла спецсредства, митингующие в ответ начали строительство баррикад. Также сообщалось о поджоге министерства сельского хозяйства. Власти были вынуждены эвакуировать чиновников из зданий на Эспланаде министерств (правительственный квартал — прим. «Ленты.ру»).

В кратком обращении к нации министр обороны Рауль Юнгманн заявил, что войска направляются для охраны федеральных зданий, включая президентский дворец. «Этот беспорядок, этот хаос недопустим, — сказал Юнгманн. — Президент этого не допустит».

Политический кризис в Бразилии разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Мишел Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Позднее Верховный суд страны разрешил открыть против президента уголовное дело. Таким образом, Темер официально стал подозреваемым в коррупции.

Президент обвинения отвергает.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Дилме Руссефф. 31 августа сенат Бразилии санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.