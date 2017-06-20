Москвич опубликовал компромат на знакомую и предложил ей наказать виновных

Столичные полицейские задержали 63-летнего москвича по подозрению в том, что он разместил в интернете материалы, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию своей знакомой, а потом предложил найти мнимых виновных и исправить ситуацию за 800 тысяч рублей. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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Подозреваемый был задержан на улице Миклухо-Маклая в Юго-Западном административном округе столицы. Следствие установило, что 63-летний мужчина самостоятельно распространил материалы, компрометирующие его жертву, чтобы в конечном итоге завладеть ее деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на него») и статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

10 февраля жителя города Флоренса (штат Алабама, США) Престона Келли (Preston Kelley) арестовали за вымогательство тысячи долларов у своей бабушки. Келли отправил пожилой женщине несколько селфи, на которых он якобы был избит неизвестными, которые требуют у него деньги. Сам 23-летний молодой человек в это время находился в кафе во Флоренсе.