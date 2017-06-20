Российский режиссер снимет военную драму о Донбассе

Режиссер Евгений Сокуров собирается снять военную драму «Свидетель», посвященную событиям в Донбассе. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по игровому кино в Министерстве культуры России, передает ТАСС во вторник, 20 июня.

«События нашего фильма будут происходить в 2014 году на востоке Украины, где каждый день гибнут люди», — подчеркнул Сокуров. По словам режиссера, картина будет посвящена человеку, который, пройдя через испытания вооруженного конфликта, «сумел сохранить в себе доброту».

Главную роль в ленте исполнит Алексей Гуськов («Пингвин нашего времени», «Август. Восьмого»). Он сыграет военного корреспондента.

Евгений Сокуров дебютировал как режиссер с картиной «Цель вижу». Он также снимался в фильмах «Похороны на втором этаже» и «Дорога в рай».

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления протестующих граждан в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Киев утверждает, что подразделения регулярных войск России участвуют в военных действиях на стороне ополченцев Донбасса. Москва отвергает эти обвинения.