В МЧС опровергли информацию о взрыве на территории Курчатовского института

В столичном главке МЧС России опровергли информацию о том, что на территории радиоактивного хранилища рядом с Курчатовским институтом на северо-западе Москвы произошел взрыв, передает ТАСС.

«Никаких ЧП не было», — отметил собеседник агентства.

Ранее о взрыве сообщил телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, экстренные службы были оповещены об инциденте в 15:04 и по адресу: площадь Академика Курчатова, дом 1, строение 1 направили 20 единиц техники. Угрозы для жизни людей зафиксировано не было.

Также, по данным телеканала, есть очевидец, который заметил клубы дыма, которые поднялись чуть выше одноэтажного здания на трансформаторной площадке.

13 июня в помещении третьего блока остановленной Чернобыльской АЭС произошло задымление. Его удалось ликвидировать за три минуты.