При обрушении стены на Ленинградской АЭС погиб работник станции

Один работник Ленинградской АЭС погиб и один пострадал при обрушении стены ее склада, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел утром в среду, 15 марта.

Вертикальная конструкция подпорной стенки обрушилась на двух работников во время ремонта. «Один из пострадавших скончался на месте, второй с тяжелой травмой ноги в экстренном порядке доставлен в центральную медсанчасть № 38 города Сосновый Бор, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в АЭС.

Отмечается, что рухнувшая стена находится на удалении от атомных энергоблоков и другого оборудования станции. Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда объявил о начавшемся расследовании, в котором он примет активное участие.

Последний раз происшествия такого уровня случались на Ленинградской АЭС более 10 лет назад. В 2005 году на территории второго энергоблока станции произошел взрыв. Это привело к выбросу расплавленного металла, трое мужчин получили ожоги 95 процентов тела.