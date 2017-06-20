Министр вооруженных сил Франции ушла в отставку из-за финансового расследования

Министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар объявила о своем уходе в отставку из-за открытого в ее отношении предварительного расследования по подозрению в создании фиктивных рабочих мест. Об этом сообщает BFMTV.

Свое решение политик мотивировала желанием продемонстрировать открытость и добрую волю при проведении разбирательства.

«Президент Республики обязался восстановить доверие в обществе [к власти], реформировать Францию и возродить Европу. Эти общие цели должны преобладать над моими личными интересами. В связи с этим я обратилась к главе государства с просьбой не переназначать меня в правительство», — говорится в ее заявлении.

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Предварительное следствие в отношение политика было открыто прокуратурой 9 июня. В правоохранительные органы Франции поступило заявление от человека, который утверждает, что в 2010 году числился помощником Гулар в Европарламенте ЕП, получал зарплату, но никогда не выполнял соответствующих функций. Согласно показаниям неназванного информатора, всего насчитывалось 12 фиктивных ассистентов.

По этому же делу проходит ответственный министр европейских дел при министре по связям с Евросоюзом и иностранным делам Мариэль де Сарнез. Однако она о своем желании покинуть правительство пока не заявляла.

Обе женщины-политика были назначены на свои посты 17 мая 2017 года, после вступления в должность президента Эммануэля Макрона. 11 и 18 июня во Франции состоялись парламентские выборы, на которых большинство в законодательном органе получили сторонники главы государства. Согласно французским законам, после парламентских выборов правительство уходит в отставку и формируется заново.

В 2009 году Гулар была избрана депутатом Европарламента (ЕП) от французской партии Демократическое движение (MoDem).