Из московской больницы похитили оборудование на 10 миллионов рублей

Медицинское оборудование почти на 10 миллионов рублей было похищено из здания больницы на востоке Москвы. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба столичной полиции.

Пропажу обнаружил 19 июня заведующий радиологическим отделением клинической больницы №57, расположенной на 11-й Парковой улице. Установлено, что подозреваемый взломал металлическую решетку и оконную раму на первом этаже, проник в кабинет дозиметрического планирования и украл технику.

В полиции отметили, что кража была совершена в выходные. По данному факту возбуждено уголовное дело.

1 июня сообщалось о задержании сотрудницы одного из медицинских центров Кургана по подозрению в хищении дорогостоящих лекарств, предназначенных для бесплатной раздачи больным ВИЧ. По данным МВД, медсестра присвоила медикаменты, которые должны были получить на бесплатной основе люди, инфицированные вирусами иммунодефицита человека, а также гепатитами В и С. Почти 90 упаковок лекарств на общую сумму более 600 тысяч рублей женщина продала.