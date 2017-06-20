Израиль начал строительство первого поселения на Западном берегу в XXI веке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале строительства первого за последние 25 лет поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как уточняет The Jerusalem Post, построенные дома будут предназначены для 40 семей, выселенных в начале этого года из поселения Амона. «Жители Амона были бездомными в течение пяти месяцев , и сегодняшние работы предлагают проблеск надежды», — говорится в их заявлении.

15 февраля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал Израиль воздержаться от возведения новых поселений.

23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим отказался следовать данному решению, а вскоре израильский премьер снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.