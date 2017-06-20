Выйти из программы переселения соотечественников собрались 17 регионов России

В МВД России заявили о проблемах в реализации программы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников, передает «Интерфакс».

«В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились официально в правительство РФ [с просьбой] вывести их из этой программы», — отметил замглавы ведомства Александр Горовой.

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По его мнению, столь массовое выступление регионов говорит не только об экономических проблемах — отсутствии жилья и рабочих мест, — но о демографических рисках программы.

Горовой напомнил, что в Россию уже переехали более 650 тысяч соотечественников из других стран.

В марте сообщалось, что на слушаниях в Госдуме было предложено провести полную миграционную амнистию для жителей Донецкой и Луганской области Украины, а также разработать для них перечень преференций на территории России.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании на территории страны документов, выданных на территориях, контролируемых непризнанными Донецкой и Луганской народных республик.