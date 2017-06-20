Выйти из программы переселения соотечественников собрались 17 регионов России

В МВД России заявили о проблемах в реализации программы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников, передает «Интерфакс».
«В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились официально в правительство РФ [с просьбой] вывести их из этой программы», — отметил замглавы ведомства Александр Горовой.
По его мнению, столь массовое выступление регионов говорит не только об экономических проблемах — отсутствии жилья и рабочих мест, — но о демографических рисках программы.
Горовой напомнил, что в Россию уже переехали более 650 тысяч соотечественников из других стран.
В марте сообщалось, что на слушаниях в Госдуме было предложено провести полную миграционную амнистию для жителей Донецкой и Луганской области Украины, а также разработать для них перечень преференций на территории России.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании на территории страны документов, выданных на территориях, контролируемых непризнанными Донецкой и Луганской народных республик.