Россия
 

Выйти из программы переселения соотечественников собрались 17 регионов России

Перейти в «Мою Ленту»

В МВД России заявили о проблемах в реализации программы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников, передает «Интерфакс».

«В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились официально в правительство РФ [с просьбой] вывести их из этой программы», — отметил замглавы ведомства Александр Горовой.

По его мнению, столь массовое выступление регионов говорит не только об экономических проблемах — отсутствии жилья и рабочих мест, — но о демографических рисках программы.

Горовой напомнил, что в Россию уже переехали более 650 тысяч соотечественников из других стран.

В марте сообщалось, что на слушаниях в Госдуме было предложено провести полную миграционную амнистию для жителей Донецкой и Луганской области Украины, а также разработать для них перечень преференций на территории России.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании на территории страны документов, выданных на территориях, контролируемых непризнанными Донецкой и Луганской народных республик.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правительству предложили провести миграционную амнистию для жителей Донбасса
Бывшим гражданам СССР предложили дать бессрочные льготы на получение паспорта РФ
МВД подсчитало вернувшихся в Россию разочарованных соотечественников
Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов
Последние новости
США ввели санкции в отношении 38 человек и компаний из-за ситуации на Украине
Создатели «Шерлока» снимут сериал о Дракуле
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
СМИ заявили о сбитом коалицией во главе с США сирийском беспилотнике
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Другие материалы рубрики
Россия00:0518 июня

«Нас жгут и травят? Переживем»

Кто угрожает переселенцам-староверам из Боливии. Второй репортаж «Ленты.ру» с Дальнего Востока
16:22Сегодня

Страсбургский суд сочли инструментом очернения России

16:43Сегодня

Кремль констатировал отсутствие конкретики вокруг встречи Путина и Трампа

16:45Сегодня

В МЧС опровергли информацию СМИ о взрыве на территории Курчатовского института

Россия00:09Сегодня

Святые стражники и разбойники

О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
16:16Сегодня

Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества

16:0619 июня

При столкновении поездов на Курском вокзале пострадали двое

15:46Сегодня

Женщину с грудным ребенком сбили на переходе на юго-востоке Москвы  

Россия00:0519 июня
Виталий Милонов

«Это ж я, Мадонна, не узнал?»

Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
16:02Сегодня

В Совфеде заявили о невыполнимости решения ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

15:3219 июня

На подмосковные товарищества дачников выделят 1,5 миллиарда рублей

15:44Сегодня

Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

Россия
Страсбургский суд сочли инструментом очернения России
Кремль констатировал отсутствие конкретики вокруг встречи Путина и Трампа
В МЧС опровергли информацию СМИ о взрыве на территории Курчатовского института
Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества
Святые стражники и разбойники
О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
Женщину с грудным ребенком сбили на переходе на юго-востоке Москвы
В Совфеде заявили о невыполнимости решения ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
СМИ заявили о сбитом коалицией во главе с США сирийском беспилотнике
Израиль начал строительство первого поселения на Западном берегу в XXI веке
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Натовский Hummer протаранил машину с четырьмя пассажирками в Литве
Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным позором для Украины
30 мужчин в масках украли шоколад в центре Киева
Алексиевич заявила о понимании ею мотивов убийц Олеся Бузины
Радикалы в Одессе сняли с прохожего футболку с надписью «Россия, вперед»
В Луганской области пропал полковник Нацгвардии Украины
Все материалы
Финансы
Proxy для форекса
К чему приведет блокировка сайтов иностранных форекс-дилеров
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США
Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов
Курс евро к рублю поднялся к самой высокой с декабря отметке
В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр
Все материалы
Бизнес
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
Леонид Радзиховский: Квартирный вопрос
Как и почему голосовали москвичи за снос пятиэтажек
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины
Boeing представил новую версию самолета семейства 737
Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей
«МегаФон» заявил о готовности ускорить мобильный интернет в пять раз
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
Белорусские военные рассказали о закупке российских Су-30СМ
Опубликованы спутниковые снимки новой базы США в Сирии
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Раскрыты неожиданные подробности разработки первого iPhone
Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»
Необычную технологию очистки космоса предложили в ЕС
Первый компьютер Apple продали за 355 тысяч долларов
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Правительство Латвии наградит премией победительницу «Ролан Гаррос» Остапенко
Комментатор увидел в возможном аресте Роналду шанс для сборной России
Глава «Летувос Ритас» покинул клуб из-за желания ограничить число чернокожих
«Спартак» продлил контракт с выбывшим на полгода Зобниным
Все материалы
Культура
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
«В сердцах людей заметил я остуду»
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
Российский режиссер снимет военную драму о Донбассе
Вице-спикер Госдумы Толстой снимется в фильме Гордона
Грушинский фестиваль перенесут из-за ЧМ по футболу
Заказанную Поклонской книгу «Ложь "Матильды"» издали на Урале
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Умные боты Facebook придумали свой язык на случай важных переговоров
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Skype «упал» по всему миру
Ехидные облака превратились в мем о погоде в России
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Человек-паук сдал на права и избил грабителей банка в рекламе Audi
Все материалы
Ценности
Микаэла ШиффринВход с конем
Чем занимались парижанки на ипподроме в Шантийи
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи
Поляки превратили Porsche в бэтмобиль
Часы Armani заработали под Android
Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой
Aston Martin обует автомобилистов
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу
Туристов на Бали накормили собачьим мясом под видом курятины
Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула самолеты
Определена лучшая авиакомпания мира
ЕС изменит дизайн шенгенской визы
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Алжирца осудили за вывешенного из окна ради 1000 лайков сына
Бельгия обвинила Еврокомиссию в попытке запретить традиционную картошку фри
Разъяренный бегемот убил отказавшегося покинуть водопой носорога
Все материалы
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
Toyota, о которой вы даже не слышали
Забытые концепт-кары: Toyota Avalon, ода абстракционизму
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Audi дала заглянуть в салон новой A8
Peugeot сделала пикап из «китайца» и старого «японца»
Kia оставила новый кроссовер без полного привода
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы