Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роскосмоса» к Центру имени Хруничева и постановил взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей убытков из-за аварии ракеты-носителя «Протон-М» в 2013 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что причиной аварии стала неправильная установка работниками Центра Хруничева датчиков угловых скоростей рыскания на второй ступени ракеты-носителя.

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Авария ракеты-носителя «Протон-М» произошла на Байконуре 2 июля 2013 года. Ракета несла на борту три спутника навигационной системы ГЛОНАСС. Сразу после старта носитель резко отклонился от штатной траектории, закрутился, начал разрушаться и упал в степи неподалеку от стартового комплекса.

Расследование происшествия завершилось в мае 2015 года. Обвинения в нарушении правил безопасности при ведении работ (по части 1 статьи 216 УК РФ) предъявлены сотрудникам Центра Хруничева: электромонтажнику специзделий Денису Гришину, мастеру Александру Николаеву и контролеру Диане Гудковой. Кроме того, обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») предъявлено начальнику 1653-го военного представительства Минобороны Марату Насибулину.