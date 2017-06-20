Радикалы в Одессе сняли с прохожего футболку с надписью «Россия, вперед»

В Одессе активисты запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» сняли с прохожего майку с надписью «Россия, вперед» и изображением медведя. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на сайт организации.

Молодой человек гулял по центру города перед тем, как радикалы, по их собственным словам, провели с ним воспитательную беседу. После встречи с членами организации прохожий пошел домой без «провокаторской символики».

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В апреле ветеран боевых действий в Донбассе, бывший боец добровольческого батальона «Гарпун» Евгений Карась заявил, что пророссийское подполье в Одессе разгромлено и боится действовать открыто. «Патриоты [в Одессе] действовали очень активно, решительно. Где-то даже доходило и до криминальных действий, но это была защита самого государства», — рассказал он.

В том же месяце в Одессе на Аллее Славы произошла стычка между членами ультраправых группировок и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу.