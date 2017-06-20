В Москве назвали незаконным наращивание сил США на юге Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал незаконным наращивание американских сил на юге Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нет такого решения ни Совета Безопасности [ООН], ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики как суверенного государства», — заявил высокопоставленный дипломат.

20 июня в сети появились снимки новой военной базы США в Сирии, сделанные спутником в июне этого года. Объект возводится неподалеку от границы с Иорданией.

За пять дней до этого агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты постепенно расширяют свое присутствие на юге Сирии. Новая база строится в районе Эз-Закф в 60-70 километрах от Ат-Танфа, где расположен опорный пункт американских военных.

Незадолго до этого в Ат-Танф были переброшены дальнобойные реактивные системы залпового огня. В начале июня самолеты коалиции нанесли в этом районе удар по силам, союзным сирийскому правительству.