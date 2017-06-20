СМИ заявили о сбитом коалицией во главе с США сирийском беспилотнике

Международная коалиция, возглавляемая США, заявила о сбитом беспилотнике Shahed-129 ВВС Сирии. Об этом сообщает Sky News Arabia во вторник, 20 июня.

По информации телеканала, дрон был сбит рядом с районом Ат-Танф. Он нес боезаряд, но тот по каким-то причинам не сработал.

Телеканал CNN в Twitter сообщил со ссылкой на двух американских чиновников, что американский истребитель F-15E сбил беспилотник в 55 километрах от границы зоны деэскалации. По словам одного из собеседников журналистов, дрон был оценен как угроза.

8 июня сообщалось еще об одном сбитом сирийском дроне. По информации официального представителя коалиции полковника Райана Диллона, беспилотник совершил налет по расположению военных, во время которого никто не пострадал. Отмечалось, что это первый случай атаки на силы коалиции.