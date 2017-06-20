В Москве устроят фестиваль в честь 200-летнего юбилея велосипеда

На территории посольства Германии в Москве организуют фестиваль в честь 200-летнего юбилея велосипеда. Об этом говорится в пресс-релизе диппредставительства, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 20 июня.

Мероприятие состоится в субботу, 1 июля. В рамках фестиваля его участникам предложат пробные заезды на старинных или необычных велосипедах, велосипедах с электроприводом, самом маленьком велосипеде в мире и других транспортных средствах такого рода.

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Гостей также ждут виртуальные велосипедные гонки и программа паркура для детей. Кроме того, на фестивале устроит показательные выступления шестикратный чемпиона мира по триалу (преодоление препятствий на велосипеде) Марко Хёзель.

На мероприятии также выступят с докладами об истории данного вида транспорта, о его значении для климата и окружающей среды. Кроме того, посетителям покажут короткометражные фильмы о велосипедах. Завершится мероприятие вечерним велопробегом от посольства на улице Мосфильмовской до Парка Горького.

Создателем велосипеда считается немецкий барон Карл Драйз. Он изобрел прототип этого транспортного средства в 1817 году.