Британский велопутешественник рассказал об ошеломившей его поездке в Дагестан

Путешественник из Лондона Реза Пакраван (Reza Pakravan), проделавший на велосипеде вместе с напарником путь от Норвегии до ЮАР, рассказал о поразившей его поездке по Дагестану. Об этом пишет газета Daily Mail.

Мужчина признался, что путешествие в республику очень тревожило его, поскольку он слышал много историй о нападениях на людей в Дагестане. Как вспоминает 42-летний Пакраван, жители соседних российских регионов говорили, что ему не выбраться живым из северокавказской республики.

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«Но когда я доехал туда, то не заметил ничего, кроме ошеломляющей доброты. Когда я выходил из одного ресторана, его хозяин дал мне целую сумку с едой в дорогу», — говорит британец. Он также признался, что кухня народов России часто удивляла его. «Очень странная пища, я даже не могу описать, что мы ели. Тушеное мясо и курятина со всякой всячиной внутри», — вспоминает Пакраван.

Он также рассказал о своих впечатлениях от Египта, где стал свидетелем боя с применением танка. Кроме того, в этой стране Пакравану пришлось драться с вором. В Иране британцы вступили в перепалку с местными байкерами, выразившими недовольство их внешним видом. В Кении Пакраван заболел малярией.

Путешественник вместе с другом Стивеном Поли (Steven Pawley) проделал путь длиной около 18 тысяч километров в августе 2013 года. Своей историей Пакраван поделился только сейчас. Они успели посетить 13 стран, на поездку ушло 102 дня (почти три с половиной месяца). Большей частью они передвигались на велосипедах, временами — на паромах.

В апреле стало известно о планах британца Марка Бомонта объехать вокруг света на велосипеде за 80 дней. Сообщалось, что он намерен стартовать 2 июля из Парижа.