Футболист сборной Чили рассказал о вреде системы видеоповторов

Полузащитник сборной Чили по футболу Марсело Диас рассказал о необходимости модернизировать систему видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций-2017 для фиксации гола. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Система определения гола лишает футбол эмоций. Это очень странно, невозможно спокойно отпраздновать забитый гол. Приходится ждать, пока арбитр подтвердит, что гол засчитан. Думаю, система нуждается в улучшении, чтобы не пострадал футбол», — заявил Диас.

Во время матча первого тура группового этапа конфедераций между Чили и Камеруном главный арбитр дважды прибегал к помощи видеоповторов после голов нападающего южноамериканской команды Эдуардо Варгаса. В первом случае мяч не был засчитан, во втором судья после консультации с ассистентом указал на центр.

Встреча прошла в воскресенье, 18 июня, и завершилась победой чилийской команды со счетом 2:0.