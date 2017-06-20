Эксперт рассказал о желании Киева избежать ответственности за войну в Донбассе

Изменение правового статуса силовой операции Киева в Донбассе может быть вызвано желанием украинских политиков избежать в будущем ответственности за развязанные боевые действия. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» во вторник, 20 июня, высказал украинский политолог Андрей Золотарев.

«Думаю, именно поэтому первым о возможном нововведении заговорил Александр Турчинов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру»), который в статусе и.о.президента весной 2014 года и давал старт силовой операции», — отметил эксперт. По словам Золотарева, после того как в конфликте были задействованы Вооруженные силы Украины (ВСУ) режим так называемой антитеррористической операции (АТО) был прикрытием для настоящих военных действий.

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Как отмечает политолог, военное положение уже введено явочным порядком в некоторых районах Донбасса «Например, в Волновахском районе, в окрестностях Мариуполя давно введен комендантский час», — подчеркнул Золотарев.

В тот же день в СМИ была опубликована концепция законопроекта, который должен изменить правовой статус силовой операции Киева в регионе. В документе содержатся предложения, позволяющие президенту страны вводить военное положение в Донбассе и использовать ВСУ «для восстановления территориальной целостности страны».

14 июня стало известно о внесении на рассмотрение украинского парламента законопроекта о завершении АТО. Днем ранее о возможной отмене режима антитеррористической операции в Донбассе заявил Турчинов.