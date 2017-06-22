Аваков рассказал о 500 покончивших с собой ветеранах войны в Донбассе

Около 500 ветеранов боевых действий в Донбассе покончили с собой после возвращения из зоны конфликта. Такие данные приводятся в статье, написанной министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым для издания «Украинская правда». Материал опубликован в четверг, 22 июня.

«Сегодняшнюю украинскую ситуацию — и внешнюю, и внутреннюю — следует оценивать именно в терминах гибридной войны», — пишет Аваков.

Глава МВД говорит о ветеранском синдроме (разновидность посттравматического стрессового расстройства, возникающая после возвращения с войны) среди участников боевых действий и сравнивает его с последствиями войны в Афганистане для советских солдат и войны во Вьетнаме — для американских. По его данным, на июнь 2017 года статус участников боевых действий имеют 280,5 тысячи человек. Количество обращений членов семей участников АТО (так киевские власти называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз уже в 2015 году.

«С точки зрения наличия поствоенного синдрома, необходимо учитывать сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и тех, кто остается на оккупированных территориях в зоне боевых действий. То есть в группе риска находится в несколько раз больше людей!» — пишет Аваков.

Глава МВД Украины называет это глобальной проблемой украинского общества. «Очень важно уже сейчас готовиться к будущему гибридному миру, который в свою очередь принесет новые невиданные до сих пор вызовы и риски», — пишет он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По данным ООН, обнародованным в середине июня, за три года противостояния погибли свыше 10 тысяч человек, из них 2,7 тысячи — мирные жители. При этом Минобороны Украины 21 июня сообщало, что армия страны потеряла 2,7 тысячи человек за три года (цифры приводит «Интерфакс»).