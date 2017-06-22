Соратника Навального арестовали на пять суток из-за акции 12 июня в Москве

Руководитель избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков получил пять суток административного ареста за организацию несогласованной акции в Москве 12 июня. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принял Симоновский суд столицы. Он признал Волкова виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Ранее оппозиционер заявил агентству, что поводом для составления протокола стала прямая трансляция на YouTube, с помощью которой он призывал к митингу.

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13 июня тот же Симоновский суд назначил Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже срок сократили до 25 суток.

Несогласованная с властями антикоррупционная акция сторонников оппозиции на Тверской началась около полудня 12 июня. В этот же день там проходил фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», из-за чего часть улицы была перекрыта и сделана пешеходной. Демонстранты стали приходить туда после призыва Навального. Сам оппозиционер в мероприятии не участвовал, поскольку был задержан на выходе из своего дома.

Вместе с событиями на Тверской на проспекте Сахарова проходил согласованный мэрией митинг, который был организован соратниками Навального. В нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. Помимо этого, 12 июня антикоррупционные акции прошли в десятках городов по всей России.