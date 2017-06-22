Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге ATP

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Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает Tennisworldusa.org.

В первом круге турнира серии «Фьючерс», проходящем на острове Гуам (США), спортсмен со счетом 6:0, 6:0 обыграл 18-летнего американца Кристофера Каджигана. Встреча длилась 48 минут. Призовой фонд соревнований составляет 15 тысяч долларов. В следующем круге Хант встретится с японцем Хироясу Эхарой.

23-летний новозеландец — единственный профессиональный теннисист, выступающий с протезом руки. Учитывая физические особенности, Хант в игре старается делать упор на сильную подачу и форхенд (удар справа).