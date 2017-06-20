Правительство Латвии наградит премией победительницу «Ролан Гаррос» Остапенко

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, победившая на «Ролан Гаррос», будет награждена государственной денежной премией в размере 28 тысяч 458 евро. Такое решение во вторник на заседании приняло правительство Латвии, сообщает ТАСС.

«Это лучшее достижение в истории латвийского тенниса и одно из лучших в истории латвийского спорта в целом», — говорится в постановлении правительства. Деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы. Тренер теннисистки Елена Яковлева будет награждена премией в размере 14 тысяч 229 евро.

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10 июня Остапенко выиграла «Ролан Гаррос», в финале обыграв представительницу Румынии Симону Халеп — 4:6, 6:4, 6:3. 20-летняя спортсменка стала первой латвийской победительницей турнира «Большого шлема». Титул на Открытом чемпионате Франции стал для Остапенко первым в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).