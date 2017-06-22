Киев объяснил формат приема Порошенко в Белом доме особым стилем Трампа

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила формат беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко тем, что короткие встречи — это стиль американского лидера. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook в четверг, 22 июня.

Геращенко заявила, что беседа глав государств продолжалась не несколько минут, как следует из стенограммы Белого дома, а полчаса. «Немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше, говорят, короткие встречи — это его стиль», — написала она.

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Встреча Трампа и Порошенко прошла 20 июня. Украинский президент зашел в Овальный кабинет Белого дома, где в этот момент президент США беседовал с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. В опубликованном ранее в тот же день сообщении Белого дома о формате мероприятия отмечалось, что Порошенко «заглянет» на плановую встречу Трампа и чиновника.

Это мероприятие вызвало негативный отклик в Киеве и получило неоднозначную оценку в прессе. Депутат Рады Сергей Власенко назвал формат встречи позорным для Украины.

В ходе визита в США 20-21 июня Порошенко, помимо Трампа, встретился с вице-президентом Майком Пенсом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и руководителем Всемирного банка Джимом Ен Кимом. Украинский президент заверил, что во время посещения США ощутил «фантастическую поддержку».

