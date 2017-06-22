Венесуэльские оппозиционеры сорвали заседание международной организации

Представители венесуэльской оппозиции сорвали заседание Организации американских государств — регионального международного объединения. Кадры публикует Ruptly.

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Встреча представителей стран континента происходила в мексиканском городе Канкун: противники правящего венесуэльского режима ворвались в зал, стали выкрикивать «Убийцы!» и размахивать национальными флагами. Как сообщает агентство, поступок оппозиционеров вызван их несогласием с политикой Каракаса.

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.