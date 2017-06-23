«Ливерпуль» заплатил за игрока сборной Египта рекордные 42 миллиона евро

Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе из итальянской «Ромы» полузащитника сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщается на сайте английской команды.

«Очень рад быть здесь. Хочу выиграть что-то для этого клуба. У нас отличная команда и очень хорошие игроки», — заявил Салах.

За «красных» хавбек будет выступать под 11-м номером. Длительность контракта и финансовые условия не уточняются. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Это самая дорогая покупка в истории «Ливерпуля». Предыдущим рекордом был переход в 2011 году английского форварда Энди Кэррола из «Ньюкасла» за 40 миллионов.

В «Роме» Салах выступал с августа 2015 года. В составе римской команды хавбек провел 83 матча, в которых забил 34 мяча и сделал 24 голевых передачи. В активе 25-летнего полузащитника 25 голов в 40 встречах в майке национальной сборной Египта.