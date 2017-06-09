Китайский клуб предложил Роналду контракт с зарплатой 120 миллионов евро в год

Китайский футбольный клуб, название которого не раскрывается, предложил форварду мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду контракт с зарплатой 120 миллионов евро в год. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает AS.

Испанской команде за трансфер игрока китайцы готовы заплатить 200 миллионов. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается. По информации источника, руководство китайского клуба планирует на следующей неделе прилететь в Мадрид, чтобы провести встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В среду, 7 июня, сообщалось, что французские ПСЖ и «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего Роналду 180 миллионов евро. Действующий контракт португальца с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

Нападающий выступает за мадридский клуб с 2009 года. За переход игрока «королевский клуб» «Манчестер Юнайтед» заплатил 94 миллиона евро. По данным авторитетного портала transfermarkt.de на данный момент португалец стоит 100 миллионов евро.