В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши

Польша может вернуть России останки захороненных на своей территории советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, считает депутат Госдумы, зампред фракции «Справедливой России» Олег Нилов. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 23 июня.

«Если они не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, — верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью, как положено. Мы найдем возможность, где разместить эти кладбища», — сказал парламентарий.

Нилов также заявил, что польские власти могут передать России и советские памятники, которые планируется разрушить.

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22 июня сейм Польши одобрил поправки в закон о запрете коммунистической пропаганды, в соответствии с которыми все мемориалы советской эпохи должны быть снесены.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал это решение «надругательством над памятью» людей, которые защищали поляков от фашистских войск. Он подчеркнул, что особенно цинично это смотрится в День памяти и скорби. Принятие поправок раскритиковали и вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

Массовые сносы советских памятников начались в Польше еще год назад. В марте 2016-го стало известно, что власти страны решили демонтировать около 500 мемориалов.