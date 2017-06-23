Польских парламентариев пригласят в Госдуму ради сохранения памятников

Госдума проведет специальное совещание, посвященное решению сейма Польши снести все советские памятники. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая в пятницу, 24 июня, передает «Интерфакс».

С таким предложением она обратилась к послу Польши в ходе телефонного разговора. Яровая уточнила, что думский комитет по международным делам проведет совещание 3 июля.

На него пригласят не только посла, но и руководство польского сейма, отметила парламентарий. По ее словам, это позволит «честно и открыто обсудить вопрос о том, какие решения принимаются, как они нарушают или не нарушают сегодня решения Нюрнбергского трибунала».

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Ранее в пятницу зампред думской фракции «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что Польша может вернуть России не только памятники, которые подлежат сносу, но и останки захороненных на ее территории советских солдат.

Днем ранее польский парламент принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Они предполагают, что все мемориалы советской эпохи должны быть разрушены.

Польские власти начались избавляться от них еще год назад. Весной прошлого года сообщалось, что они решили демонтировать около 500 памятников.