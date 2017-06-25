Крымчане на трассе попросили Путина остановить земельный беспредел

Несколько жителей Крыма 24 июня вышли на одиночные пикеты, встав с плакатами вдоль Ялтинской трассы на въезде в Севастополь. Таким способом активисты пытаются привлечь внимание президента России Владимира Путина и попросить его остановить земельный беспредел в регионе, сообщает севастопольский канал ИКС ТВ.

На плакатах общественников упоминаются такие города, как Ялта, Симферополь, Феодосия и Коктебель. Кроме того, несколько пикетчиков вышли на улицы Севастополя.

Путин 24 июня в очередной раз приехал в Крым. Президент направился в Гурзуф, где посетил детский лагерь «Артек». Там глава государства поучаствовал в церемонии открытия седьмой смены.

4 мая глава администрации Ялты Андрей Ростенко прокомментировал возбуждение уголовного дела против начальника департамента имущественных и земельных отношений города Лилии Молостовой, которая подозревается в причинении ущерба бюджету в особо крупных размерах. Он назвал дело преждевременным, а чиновницу — одним из самых добросовестных сотрудников.