Советник Путина раскритиковал «анархичную позицию» Дурова по Telegram

Советник президента России Владимира Путина по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал информацию о том, что подготовка теракта, произошедшего в петербургском метро 3 апреля, происходила с помощью мессенджера Telegram. Об этом он рассказал RT.

Клименко отметил, что злоумышленники могут координировать свои действия через любой мессенджер, но со многими интернет-площадками российские власти находятся в постоянном диалоге.

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«Проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. YouTube блокирует видео. Есть определенная борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная — "я не буду", и все», — отметил советник.

Он также добавил, что сам бы хотел продолжить общение в мессенджере, но «будет запрещено, значит, будет запрещено».

26 июня ФСБ сообщила о том, что террорист-смертник, организовавший взрыв в петербургском метро, на всех стадиях подготовки к теракту общался с зарубежными кураторами при помощи Telegram. При этом в ведомстве добавили, что члены террористических организаций чаще всего используют мессенджер Дурова.

Дуров, в свою очередь, считает, что блокировка мессенджера «никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров».

3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате чего погибли 16 человек, пострадали около 50. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, бомбу привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.