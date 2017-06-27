Хоккейный судья Бутурлин-младший умер в 39 лет

Умер арбитр Континентальной хоккейной лиги Михаил Бутурлин-младший. Об этом сообщил его коллега Вячеслав Буланов. Слова судьи приводит «Р-Спорт».

«Мне только что сообщили, что Михаил Бутурлин-младший почувствовал себя плохо на велотренажере. Его отвезли в больницу, ночь он провел в коме. Сегодня скончался», — сказал Буланов.

Бутурлину было 39 лет. В качестве главного судьи он обслуживал матчи КХЛ с сезона-2010/11.

20 января умер арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров, ему было 47 лет. В ноябре 2016 года у арбитра было диагностировано тяжелое заболевание — астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).