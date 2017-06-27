«Родина» объявила о создании патриотической коалиции

Партия «Родина» намерена создать патриотическую коалицию, заявил председатель политического движения Алексей Журавлев. Его слова приводит ТАСС во вторник, 27 июня.

«Мы создаем широкую патриотическую коалицию непарламентских партий», — сказал он. В частности, партия намерена сотрудничать с «Гражданской платформой», Трудовой партией России, «Великим Отечеством», уточняет Журавлев.

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Кроме того, по его словам, «Родина» объединится с партией «Рожденные в СССР» и Российской социалистической партией. О межпартийном взаимодействии будет объявлено на съезде «Родины», который пройдет 1 июля в Санкт-Петербурге.

26 июня председатель федерального политкомитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов сообщил агентству, что партия планирует сотрудничать с «Родиной» на выборах в ряде регионов.

В июне прошлого года партия «Патриоты России» подписала соглашение о создании одноименной общественно-политической коалиции с несколькими партиями и общественными организациями.