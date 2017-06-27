Савченко рассказала о выгоде Порошенко от конфликта в Донбассе

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Петр Порошенко использует вооруженный конфликт в Донбассе для удержания власти. Об этом она сказала в интервью телеканалу NewsOne, видео доступно на YouTube.

По словам Савченко, противостояние на востоке страны позволяет главе государства оправдывать проблемы «российской агрессией», отказываться под этим предлогом от проведения необходимых реформ. «За это он [Порошенко] получит достойную "благодарность" от украинского народа. Я думаю, что его не только не переизберут, он даже не успеет сбежать так, как Виктор Янукович», — заявила народная избранница.

Она добавила, что украинский лидер не против и обострения конфликта. «Если оглашается война, то, согласно конституции, нет выборов, что выгодно ему. Война в Донбассе закончится, когда Порошенко перестанет быть президентом», — сказала Савченко.

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12 апреля президент Украины заявил о готовности выдвинуть танки к линии разграничения в Донбассе. «Все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться (к линии соприкосновения — прим. «Ленты.ру») в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», — сказал глава государства в ходе посещения танковой бригады в Луганской области (подконтрольной Киеву части).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.