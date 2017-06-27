Мэра Ялты выселили из элитного корпуса санатория

Общественники Ялты добились выселения мэра города Андрея Ростенко из элитного корпуса санатория «Жемчужина», который находится рядом с Ласточкиным гнездом. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает издание «Примечания», в распоряжении которого оказалось официальное письмо Министерства курортов и туризма Республики Крым (РК).

«Ростенко А.О. освободил помещение корпуса №10, расположенного на территории обособленного подразделения ГУП РК "Солнечная Таврика" санаторий "Жемчужина", занимаемого согласно договора об оказании услуг по временному проживанию», — говорится в письме.

Издание отмечает, что добиться выселения Ростенко общественникам удалось после девяти месяцев переписки с правоохранительными органами. Градоначальник пользовался недвижимостью санатория «Жемчужина» (корпус №10 является бывшей дачей генерала Ивана Якубовского), принадлежащего госпредприятию, как служебным жильем. За проживание в данном месте мэр изначально платил 29 000 рублей в месяц.

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«Для сравнения — аренда виллы класса "люкс" для обычных людей, не госслужащих, обойдется на ЮБК (Южный берег Крыма — прим. «Ленты.ру») минимум в 100 000 рублей в день. За 29 тысяч рублей в Ялте можно снять однокомнатную квартиру в центре с евроремонтом минимального уровня», — говорится в материале «Примечаний».

О том, что Ростенко с июня 2015 года проживает в «Жемчужине», стало известно в конце 2016-го. В январе этого года общественники через запрос в ГУП выяснили, во сколько обходится аренда градоначальнику. В апреле Служба финансового надзора РК обнаружила, что мэр арендовал с семьей корпус по заниженной цене, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 40,81 тысячи рублей. После этого, уточняют «Примечания», стоимость аренды возросла до 45 тысяч рублей в месяц.

В начале мая Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника департамента имущественных и земельных отношений города Ялты Лилии Молостовой, которую заподозрили в причинении ущерба бюджету на 2,3 миллиарда рублей. Мэр города, комментируя данную ситуацию, назвал дело преждевременным, а чиновницу — «одним из самых добросовестных сотрудников».