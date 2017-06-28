Шесть человек погибли в ДТП в Дагестане

В ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском Минздраве.

Кроме того, пять человек, двое из которых — дети, пострадали. Они были доставлены в Центральную больницу города Избербаша.

Авария произошла в среду, 28 июня, около села Уллубийаул. По данным Федерального агентства новостей (ФАН), там произошло лобовое столкновение Lada Priora и Toyota RAV4.

26 июня в Советском районе Саратовской области в результате ДТП погибли пятеро, в том числе один ребенок. На трассе около поселка Красный Кут столкнулись автомобили Renault Logan и Opel.

Ранее в тот же день в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего артистов государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки». Транспортное средство во время спуска по серпантину врезалось в бетонное заграждение и опрокинулось в кювет, в результате чего два человека были госпитализированы. Отмечается, что погибших нет.