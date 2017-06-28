В Оренбуржье сорвавший со здания суда российский флаг мужчина получил срок

Жителя оренбургского города Гай приговорили к 10 месяцам лишения свободы за надругательство над государственным флагом России. Об этом в среду, 28 июня, сообщила региональная прокуратура.

33-летний мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. «Наказание назначено с учетом личности осужденного и его криминального прошлого», — отметили в надзорном ведомстве.

Мировой судья установил, что 27 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сорвал флаг со здания Гайского городского суда и повязал его себе на шею.

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21 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение 31-летнему жителю Серпухова Никите Садкову, который сжег государственный флаг у стен Кремля, а также опубликовал в интернете видеозапись экстремистского содержания. Его адвокат Дмитрий Динзе заявил, что мужчина вину не признает. «Считает, что его преследуют за убеждения, от которых он не собирается отрекаться», — заявил защитник, добавив, что своими действиями Садков боролся за свободу слова, а видео носило «шутливый характер».

По данным «Интерфакса» мужчина облил горючим и поджег российский флаг у стен Кремля 21 августа 2016 года. Несколькими днями ранее, 15 августа, он разместил видеозапись с экстремистским содержанием в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». В ролике озвучивались призывы, направленные на возбуждение ненависти в отношении россиян.

