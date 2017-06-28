В Совфеде предложили выбирать почетных граждан России

Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко предложил ввести звание почетного гражданина России. Соответствующий законопроект он намерен внести на рассмотрение Госдумы, пишет «Парламентская газета» в среду, 28 июня.

Отсутствие института почетных граждан на федеральном уровне — «большое упущение», считает сенатор. Он отметил, что необходимо учредить отдельную награду для граждан, которые не могут получить звание Герой России, но при этом достойны быть отмеченными на высшем уровне.

«Множество людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — сказал Тимченко.

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По его замыслу, присваивать статус почетного гражданина России должны нижняя и верхняя палаты парламента. Какими привилегиями будет располагать обладатель знака отличия, не сообщается.

В ряде российских регионов ежегодно выбирают почетных граждан. Например, в Санкт-Петербурге это звание присваивается с 1993 года за вклад в культуру, науку и экономику города. 24 мая сообщалось, что в этом году парламент Северной столицы избрал почетными гражданами спикера Совфеда Валентину Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В 2012 году депутаты Госдумы шестого созыва от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект аналогичный тому, что намерен разработать сенатор Вячеслав Тимченко. Нижняя палата парламента отклонила его, посчитав, что решение о присуждении наград такого уровня должен принимать президент.