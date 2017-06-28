Захарова ответила на заявление Госдепа о подготовке химатаки в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт о нежелании Вашингтона предоставить подтверждения выводов американской стороны о подготовке властями Сирии новой химической атаки. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

«Из прошлого мы (все) знаем, что режим Буша уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ [оружия массового уничтожения] в Ираке против собственного народа для осуществления военной агрессии в отношении этой страны. Это вызывает у нас серьезные опасения», — написала российский дипломат.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Ранее 28 июня Науэрт заявила, что данные о подготовке сирийскими властями новой химатаки никто бы не стал обнародовать, так как это является разведывательной информацией.

«Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения», — заявила представитель Госдепа, чьи слова приводит РИА Новости. По ее словам, США не станут верить в заявления Дамаска об отсутствии приготовлений к проведению химатаки.

4 апреля на сирийский город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этой связи, что Россия рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.