Лавров отверг заинтересованность России в распаде Евросоюза

Россия заинтересована в едином и сильном Евросоюзе. Об этом заявил в пятницу, 30 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД обратил внимание на то, что в самом ЕС лидеры ряда стран говорят о том, что Европейский союз «несовершенен и вот-вот распадется».

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«Мы на это все смотрим без какого-либо злорадства. Мы от этого удовольствия точно не получаем, но понимаем, что не можем повлиять на происходящее в ЕС. Эти процессы, это брожение должны как-то успокоиться», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Россия ждет, что ЕС будет выстраивать свою политику в отношении нее «на основе баланса интересов, а не мнении русофобского меньшинства».

Кризис в отношениях Москвы и Брюсселя возник весной 2014 года. Государства-члены Евросоюза ввели антироссийские санкции, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена ограничительных мер увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.